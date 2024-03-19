Минсоц проверит состояние крыш в комплексных центрах и интернатах

Ревизию проводят после ЧП с обрушением кровли в Челябинске

В Челябинской области проверят состояние крыш всех учреждений, которые подведомственны Минсоцу. Решение организовать проверку принято в связи с инцидентом, произошедшим в комплексном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства в Челябинске, сообщают в ведомстве.

«Чтобы обеспечить безопасность людей, решено обследовать состояние крыш и чердаков на предмет отсутствия протечек и повреждений конструкций. Всего проверят 163 учреждения», — заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Напомним, 15 марта под тяжестью снега обрушилась кровля в комплексном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства в Челябинске. Четыре человека получили травмы.

В Челябинске возбудили уголовное дело после обрушения крыши социального учреждения.

