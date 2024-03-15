В Челябинске возбудили уголовное дело после обрушения крыши социального учреждения

Травмы получили четыре человека

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения крыши Центра социально-трудовой реабилитации. В результате происшествия четыре человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.

Напомним, что днем, 15 марта, в доме 4 на улице Артиллерийской (Калининский район Челябинска) обрушилась крыша Центра социально-трудовой реабилитации. По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за снеговой нагрузки.