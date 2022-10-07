Химики из ЧелГУ получили новый материал — нанопористую медь

Его можно использовать для развития альтернативной энергетики

Аспирант химического факультета ЧелГУ Наталья Амелина под руководством доцента кафедры аналитической и физической химии Александра Бирюкова получила новый материал — нанопористую медь.

«Нанопористые материалы применяются для создания высокочувствительных датчиков и сенсоров. Электроды из нанопористых материалов гораздо экономичнее тех, что применяются сегодня. Они могли бы заменить электроды из таких благородных металлов, как палладий или платина», — рассказывает Наталья.

Сейчас челябинцы изучают вопрос селективного растворения сплавов и образования пористой структуры, что позволит получить пористые электроды. Затем их эффективность проверят при электролизе воды. Ожидается, что ученые смогут получить водород чистотой до 99% с минимальными затратами электроэнергии. Такая технология позволит снизить уровень выбросов углерода в атмосферу, что благоприятно скажется на экологии.

Помимо этого нанопористые металлы, в том числе медь, представляют интерес для различных биотехнологий, для производства высокоселективных датчиков топливных элементов, в литийионных батареях.

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