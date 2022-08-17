Исследование магистра ЧелГУ расширяет представление о ревматоидном артрите

Работа Юлии Чумачевой вышла в финал всероссийского научного форума

Магистр Челябинского госуниверситета Юлия Чумачева вышла в финал всероссийского форума «Наука будущего — наука молодых». Челябинка провела исследование, которое меняет представление научного сообщества о ревматоидном артрите, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Ревматоидный артрит (как и ряд других заболеваний: сахарный диабет, красная волчанка, псориаз и склероз) неизлечим и поддается только симптоматическому лечению. Юлия Чумачева исследовала иммуногенетический компонент хронического воспаления суставов и теперь готова рассказать о результатах своей работы научному сообществу.

Заявиться с исследованием на всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых» девушка решила, чтобы показать, на что способны ученые Южного Урала.



«Мне хочется показать, что Южный Урал тоже не отстает от развития науки и улучшения качества жизни людей. У нас есть все, чтобы изменить мир к лучшему. С этими мыслями я заполняла заявку на форум», — поделилась магистр.

Юлия уже вышла в финал и 22 августа поедет защищать работу в Новосибирск.



Напомним, ранее студент ЮУрГУ Матвей Шолохов получил правительственную стипендию имени Александра Солженицына. Каждый год эта выплата назначается десяти россиянам, которые достигли успеха в литературном творчестве, политологии и журналистике.

Аспирантка второго курса Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Алина Епишева стала победителем программы «Студенческий стартап». Ее проект по созданию индивидуальных подушек для инвалидных колясок получил финансирование — один миллион рублей.

