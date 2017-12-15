/ Двойника Солнечной системы обнаружили в космосе

Новую систему называют миниатюрным аналогом.

Миниатюрный аналог Солнечной системы в космическом пространстве обнаружили астрономы. Они открыли еще одну планету в звездной системе Kepler-90 в созвездии Дракона. Теперь планет стало 8, как и в Солнечной системе, которая раньше считалась самой большой в изученной части Вселенной.

С самых древних времен, когда первые астрономы Земли открыли соседние планеты, было известно, что Солнечная система не является рекордсменом по числу планет. Можно сказать, что Kepler-90 — это миниатюрный аналог Солнечной системы: ее внутренние части населяют небольшие планеты, а окраины — более крупные небесные тела, но все они расположены значительно ближе друг к другу, чем Земля и ее соседи. — цитирует исследователей РИА Новости.

Открыть планету удалось с помощью космического телескопа «Кеплер», который делает фотографии одноименной звездной системы.