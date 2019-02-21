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/ Стать частью Отряда космонавтов предлагают россиянам

Стать частью Отряда космонавтов предлагают россиянам

сегодня в 12:01
  |  Общество

Стать покорителями космоса могут южноуральцы. Стартовал набор в российский отряд космонавтов. Сколько человек в итоге намерен отобрать Роскосмос, пока неизвестно. Сроки набора и испытания, которые будут проходить кандидаты, позже определит Центр подготовки космонавтов.

Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов «Роскосмоса» был подписан на прошлой неделе. — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Напомним, уроженец Челябинска Олег Платонов в августе оказался в числе лучших кандидатов в Отряд космонавтов. Он получил шанс войти в Российскую космическую пилотируемую программу, высадиться на Луне и первым взойти на борт корабля «Федерация». Главным условием отбора был возраст (до 35 лет) и навыки работы с космической или авиационной техникой.

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