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/ «Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией

«Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией

Изобретение сможет подавлять боязнь во время полетов.
сегодня в 15:29
  |  Наука

Французские ученые представили изобретение, которое сделает полеты для аэрофобов проще. Изобретение воздействует сразу на несколько органов чувств — слух и обоняние. Внешне устройство похоже на наушники с выносной трубкой, которая подает успокаивающие запахи.

При разработке этой части устройства французские инженеры столкнулись с трудностью: все пахучие вещества имеют значительную концентрацию и в таком виде «подводить» их к лицу пассажира невозможно. Поэтому вещества введены в состав биополимера из которого принтер производит тонкую нить. Она закладывается в стеклянные трубочки, которые располагаются в подлокотнике пассажирского кресла. Наушники, подсоединенные к обычному с виду разъему, на самом деле снабжены особым проводом, дополненным пустотелой тонкой трубкой, по которой с помощью мини-вентилятора и подается поток пахучего воздуха. — передает ТАСС.

Среди возможных ароматов — мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева. Применять «успокоительное» рекомендуется за несколько минут до взлета и посадки. Массовый выпуск устройств планируют наладить в течение 2 лет.

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