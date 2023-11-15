95 молодых ученых Челябинской области получили жилищные субсидии

Выплату увеличили до 1,5 млн рублей

В Челябинской области третий год действует региональная программа поддержки молодых ученых. Кандидаты и доктора наук получают по 1,5 млн рублей на покупку жилья. На сегодняшний день уже 95 ученых получили эту субсидию. Эту и другие меры поддержки научного сообщества в Челябинской области обсудили эксперты на открывшихся Днях науки.

Целевая жилищная программа стартовала по решению губернатора Алексея Текслера в 2021 году. В первый год субсидия составила 1 млн рублей. Но с прошлого года ее решено было увеличить.

«Мы понимаем, что стоимость жилья растет. Поэтому с подачи Алексея Леонидовича выплату увеличили до 1,5 млн. Таким образом, получатели субсидии, молодые кандидаты и доктора наук, могут направить деньги на первоначальный взнос по ипотеке или на расширение жилищных условий»,— пояснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт журналисту информагентства.

В ходе торжественного открытия Дней науки в Челябинской области эксперты обсудили и строительство межвузовского кампуса мирового уровня. Основой для его реализации стали усилия государства, науки и производства региона. Проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Он направлен на создание новых объектов для проведения научных исследований, проживания и работы участников научного технологического развития региона.