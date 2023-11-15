В Челябинской области стартовали Дни науки

Участниками масштабного форума, посвященного развитию технологического суверенитета России, стали более сотни ученых Урала и Сибири

В Челябинском государственном университете в третий раз открылся ежегодный научный форум «Дни науки Челябинской области». На этот раз диалоги экспертов, ученых и представителей делового сообщества посвящены вкладу регионов в развитие технологического суверенитета России, передает корреспондент Первого областного информагентства.

В этом году расширена география участников Дней науки, гостями стали представители Новосибирского государственного университета, университетов и институтов Уральского федерального округа. Более 100 ученых из 30 организаций обсудят развитие самых разных отраслей: космоса и машиностроения, сельского хозяйства и экологии, медицины и новых материалов.

Участников масштабного форума приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«У этого события важная миссия. Мы искренне хотим укрепить престиж науки, подчеркнуть ее роль в социально-экономическом развитии нашей области, в обеспечении технологического суверенитета страны. Для этого важно на деле усиливать вклад государства и частного бизнеса в развитие науки и технологи. И, безусловно, необходима поддержка и популяризация результатов исследований ученых Южного Урала.

Научный потенциал нашей области огромен. У нас сложились мощные научные школы. Некоторые из них насчитывают уже четыре поколения исследователей. Такая преемственность очень важна. Потому что, решая поставленные задачи, ученые открывают новые возможности. А последователи совершают новые научные прорывы на фундаменте прежних исследований»,

— сказал он в частности.

Глава региона также рассказал о приоритетных производственных направлениях будущего кампуса мирового уровня, строительство которого в Челябинске вошло в активную стадию: это интеллектуальное производство, материаловедение, развитие искусственного интеллекта и другие. Проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Глава региона также отметил, что современные научные школы — гордость Южного урала. Разработки некоторых могут претендовать на мировое признание. Одной из таких Алексей Текслер назвал проект уральского НОЦ по полностью возвращаемой ракете.



Специальным гостем Дней науки стал заместитель генерального директора российского научного фонда Андрей Блинов. В своем приветственном слове он отметил, что Челябинская область стала лидером по объемам грантовой поддержки ученых, поблагодарил власти и научное сообщество за активную позицию и практическую реализацию проектов.

Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгения Гуравия отметил, как важны результаты научного труда для уральских регионов и в страны в целом.

«Мы убеждены, что именно такие мероприятия важны, поскольку у нас очень много сильных, мощных ученых. Безусловно, они не могут находиться в своих исключительно тематических функциональных «колодцах» – должны быть постоянные общение, дискуссия, взаимная критика. Ведь только в этом рождается истина, А нам очень важны научные технологические проекты нашего уральского производства», – резюмировал он.

Сегодня в рамках Дней науки провели торжественное награждение руководителей южноуральских научных школ. За два дня бизнес, власти и научное сообщество проведут десятки сессий и дискуссий.