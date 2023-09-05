Госэкспертиза одобрила проект межуниверситетского кампуса в Челябинске

Объект должны построить до конца 2025 года

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске получил положительное заключение Государственной экспертизы. Одобрены документация на строительство двух корпусов и результаты инженерных изысканий. Соответствующая информация размещена на сайте единого государственного реестра заключений.

Согласно опубликованным данным, проект межуниверситетского кампуса разработало ООО «Голос. Проект» по заказу компании «ВТБ Девелопмент». Застройщиком выступает Челябинская концессионная компания.

Напомним, что студенческий городок планируют построить до конца 2025 года на территории, прилегающей к главному корпусу Челябинского государственного университета. Там будут комфортабельные гостиницы, учебные корпуса, лаборатории, технопарк и многофункциональный комплекс с коворкингами и модульными конференц-залами.

На недавнем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали соглашение о совместном развитии кампуса.

Интерес к проекту проявили около двух десятков промышленных предприятий региона. В качестве индустриальных партнеров уже заявлены «Южуралзолото» и Челябинский цинковый завод.