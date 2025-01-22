В такие морозные дни, как этот, главный телеоператор ОТВ Михаил Удалов, чтобы не замерзнуть, надевает унты. Мы попросили его рассказать, чем хороша эта обувь, созданная для очень холодного климата.
«Когда я жил на севере, в морозы тоже ходил в валенках. Можно сказать, что на севере валенки — это рабочая обувь: на охоту, на рыбалку только в них. А в унтах выходили в город! Там зимы суровые, холодные, так что всегда ноги в тепле держали. Когда мы переехали на Урал, из-за слякоти и мокрого снега стал носить зимние ботинки с высоким берцем, в такую погоду они практичны.
В унтах ходить приятно, они легкие и очень теплые. Но капризны. Если мокрый снег — в такую погоду унты только портить.
Для жены и дочери мы привезли с собой унты ручной работы из камуса северного оленя. Они надевают их в сильные морозы. Иногда прохожие удивляются и спрашивают, настоящие ли это унты. Некоторые даже просят потрогать».
Ранее журналист ИА «Первое областное» Оксана Пузакова рассказала о том, как начала носить валенки в мегаполисе.
А журналист Анна Махнина оценила современную обувь после дня на морозе.
Материал создан ИА «Первое областное»