«В морозы — только в унтах!» — челябинец рассказал, за что полюбил северную обувь

И подойдет ли она для Южного Урала

В такие морозные дни, как этот, главный телеоператор ОТВ Михаил Удалов, чтобы не замерзнуть, надевает унты. Мы попросили его рассказать, чем хороша эта обувь, созданная для очень холодного климата.

«Когда я жил на севере, в морозы тоже ходил в валенках. Можно сказать, что на севере валенки — это рабочая обувь: на охоту, на рыбалку только в них. А в унтах выходили в город! Там зимы суровые, холодные, так что всегда ноги в тепле держали. Когда мы переехали на Урал, из-за слякоти и мокрого снега стал носить зимние ботинки с высоким берцем, в такую погоду они практичны.

В унтах ходить приятно, они легкие и очень теплые. Но капризны. Если мокрый снег — в такую погоду унты только портить.

Для жены и дочери мы привезли с собой унты ручной работы из камуса северного оленя. Они надевают их в сильные морозы. Иногда прохожие удивляются и спрашивают, настоящие ли это унты. Некоторые даже просят потрогать».

Ранее журналист ИА «Первое областное» Оксана Пузакова рассказала о том, как начала носить валенки в мегаполисе.

А журналист Анна Махнина оценила современную обувь после дня на морозе.

Материал создан ИА «Первое областное»