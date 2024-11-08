Сапоги ЭВА: журналист оценил современную обувь после дня на морозе

Вспененный каучук в союзе с фольгой хорошо сохранил тепло

Смена сезона — и мы достаем из запасов зимнюю одежду и обувь. В прошлом году смогла оценить сапоги из материала ЭВА (этиленвинилацетат). До этого была уверена, что зимой ничего не может быть лучше валенок.

О сапогах ЭВА узнала в 2022 году, когда выполняла заказы военнослужащих. С единомышленниками мы приходили в челябинские отделы рыбацкой обуви и скупали там ходовые размеры с 41-го по 43-й. Бойцы заказывали ЭВА и для тепла, и чтобы не промокали ноги в грязи и глине.

В 2024 году мне предстояла работа на рождественском хоккейном турнире. Соревнования проходили на улице. Посмотрела прогноз погоды: обещали в этот день до минус 28. Валенки дома были, но так получилось, что одни большие, другие маленькие. Да и предстояло выходить на лед, а в валенках с фотоаппаратом я боялась поскользнуться.

И вспомнила про рыбацкие сапоги. Обувь нашла все там же, в отделе для охотников и рыбаков. Стоила она где-то до полутора тысяч рублей.

Сапоги литые. Внутри чулок, внешняя часть которого фольгирована. Они оказались невероятно теплыми, даже по сравнению с валенками.





Особенность этой обуви: после того как окончательно придешь в тепло, надо вынуть чулок и просушить. Внутри вкладыш сухой, а снаружи на фольге образуется конденсат. Важный момент: сушить надо вдали от нагревательных элементов. Иначе сапоги просто скукожатся, это особенности материала.<br />

Потом узнала, что есть такие же сапоги для женщин, только более аккуратные. Меня устраивают и мужские.

Потом покупали мужу стельки в зимнюю обувь из этиленвинилацетата. В описании товара было указано, что они отводят влагу от стопы, нога остается сухой.

Стельки оказались как сеточка, с отверстиями. И действительно отводили влагу, надо было только не забывать вынимать их и просушивать вместе с ботинками.

Теперь не страшно долго находиться зимой на улице. Появилась альтернатива валенкам.