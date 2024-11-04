Как я стала носить валенки в мегаполисе

И можно ли гулять на улице в −37

Какая картинка в голове возникает у городского человека при слове «валенки»? Я всегда считала, что это для добрых бабушек в длинных юбках, цветастых платках и обязательно живущих в деревне. В целом все правильно: образ из детских книжек, потому что в селах я никогда не жила и вряд ли когда была зимой. Так что до сих пор не знаю, верны ли мои догадки. Только теперь войлочную обувь ношу я — житель областной столицы. Более того, по современным меркам я отношусь к молодежи. Так как же так вышло?

Живу я на Южном Урале, но зимой — по моим ощущениям — до юга нам все-таки далеко. То, что продается в рядовых магазинах, рассчитано на температуру до −15. Это мое субъективное мнение — градус, с которого в любых сапожках я начинала замерзать. Да, речь идет об обуви, которую на магазинных полках можно увидеть под листочком с надписью «Зима».

В ней можно существовать только во время коротких перебежек от дома к машине. Но никак не стоять на остановках в ожидании транспорта и не ходить пешком, когда надо набрать 10 тысяч шагов.

В общем, в один момент мне надоело мерзнуть и бегом добираться до дома или офиса. Мой папа говорит, что нет плохой погоды, есть неудачно подобранная одежда. И обувь тоже.

Возможно, все бы так и продолжалось, если бы однажды я не наткнулась на маркетплейсе на короткие валенки, которые именуют валеши. Страницы пестрели синей, зеленой, красной войлочной обувью. Я выбрала две пары — цвета бутылочного стекла и стандартную бежевую.

И вот наступили морозы. В −30 полет нормальный — хватало одной пары теплых носков. Но главную проверку валеши прошли в −37. Признаюсь, тогда я не ограничилась одной парой носочков. Но я спокойно проводила время на улице. Прогуляться часик по морозу? Да!

Такой теплой зимы у меня еще не было. В этом году я задумалась о высокой войлочной обуви. Свой выбор остановила на валенках со шнурками. Планирую зимой мерить в них сугробы. В конце концов, я все еще отношусь к молодежи.