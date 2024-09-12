Как я съемную квартиру в Челябинске искала

Внешность неславянская, с котом, Северок не приветствую

Все больше возмущений челябинцев о росте цен на жилье, все меньше возможностей его получить. «Но съезжать от родителей-то надо. Два универа очно „прошла“, работу получила, пора и сепарироваться», — подумала наш корреспондент и начала искать квартиру. Что из этого вышло — рассказываем вам. Заодно делимся, какие квесты приходится пройти и почему 20‑летние челябинцы все позже съезжают от родителей.

О том, чтобы купить квартиру, речи сразу не шло: поближе к работе — офис на улице Труда — цены на однушку стартуют от 2,5 миллиона, но в таких вариантах ремонт соответствующий — от слова «никакой». Да если и взяться за такое, то где взять первоначальный взнос 24‑летней девушке без мужа, детей, IT‑компании и других возможностей для льгот? Есть варианты с кредитами, но отдавать по 70 тысяч в месяц тоже не подойдет — тут не то что на копейки жить, а просто «в минус». Ничего не остается, как искать съемное жилье.

Хотите поближе к работе? Пожалуйста — однушки за 25 тысяч на Теплотехе, улице Калинина, Каслинской. Ну, так уж и быть, вот вам на Свободы и проспекте Ленина, в районе «Спиридонова» — за те же деньги. Что, подводные камни? Никаких! Правда, ЖКУ не включены. И по счетчикам платите отдельно. Ах, да, комиссия риелтору!

«Так он же ничего не сделал. Я сама нашла квартиру, сама позвонила, сама договорилась...» — скажете вы. Но реальность жестока и беспощадна: квартиры, позиционирующиеся как самые дешевые, выйдут не менее 30 тысяч в месяц, риелтору придется отдать от 8 до 20 тысяч, а еще залог — у кого за полмесяца, у кого за полтора.

«Они, будто как дети, цену придумывают. Вот у ребенка спроси — как ты думаешь, сколько квартира стоит? И он ответит: „Сто тысяч миллионов долларов“. Так и арендаторы и риелторы — будто берут цену из воздуха», — жаловался нашему корреспонденту друг.

С риелторами вообще история интересная — они просто не берут трубки, как будто не заинтересованы в своей работе. А наш корреспондент вообще столкнулся с такой ситуацией: в первый раз после звонка риелтор пообещал, что перезвонит, как договорится с собственником о показе квартиры. Не перезвонил — пришлось самой дозваниваться и узнавать, что «только завтра возможно посмотреть, позвоните часиков в 10». На второй день история повторяется один в один, хотя вроде как уже обещали показать именно сегодня. «Приходите завтра» какое-то получается. А на третий условленный для осмотра квартиры день объявление просто снимают с публикации на «Авито». То ли голос не понравился, то ли в платежеспособности молодой пары усомнились, но почему договоренности не сработали — загадка. Хотя так и хочется сказать: «Уже нашелся квартиросъемщик? Тогда не морочьте голову — я от этой новости не заплачу».

Осложнял ситуацию кот. Знаете, сколько сейчас сдают квартир на «Авито»? — 609. А куда можно с котом? — 83. И это будут варианты в Копейске и Кременкуле, трешки с арендой «от миллиарда рублей», «убитые» полуторки за 18 тысяч с, простите, дыркой в туалете. И все квартиры повально без москитных сеток: найти вариант, чтобы пустили с котом, можно, но о безопасности любимца будешь беспокоиться сильнее, чем обо всех остальных минусах дома, пусть хоть крыша течет. Даже вопрос закрадывается, почему в некоторые квартиры можно с маленькими детьми, но нельзя с котами и собаками — разрушений-то от них одинаково, а иногда от животных и меньше.

Страшно было и из-за внешности. На многих объявлениях есть приписка «только славянам». В очередной раз посмотрев в зеркало на черные волосы и вспомнив вопросы знакомых «ты же свинину не ешь, да?» (еще как ем, уплетаю за обе щеки, просто дед — швабский темноволосый немец, вот генетика и не отпускает черные глаза и черные локоны из рода), я начала волноваться. К счастью, с этим проблем не возникло — то ли челябинцы все-таки толерантны, то ли зря себя накручиваю.

Есть еще вариант снять у друзей. Но у них то прошлые жильцы все-таки не съезжают, то они сами не уверены, не переедут ли в эту квартиру через месяц или вообще продадут ее. Только вселиться и тут же снова собирать чемоданы — такое себе...

Еще, конечно, давит морально переезд в квартиру, у которой состояние хуже родной. Проведя все годы в «сталинке» с высоченными потолками, огромными комнатами и лепниной на потолке, переезд в «хрущевку» ощущаешь как измену самому себе. В новостройки тоже не хочется: в «человейниках» — ни истории, ни души. Да и высотки большей частью на Северо-Западе, а этот район журналисту ну никак не нравится. А съём «сталинки» в центре стартует от 40 тысяч в месяц — неподъемно для молодой пары журналиста и музыканта.

Вот и остаются многие 20-летние до сих пор с родителями: выбирают купить навороченную технику, машину, съездить в путешествие. А жилье либо потом когда-нибудь купят, когда деньги будут (видимо, в старости), либо надеются найти половинку уже с жильем.

И если прошлым летом казалось, что друзья, снимающие комнату за 12 тысяч, отдают колоссальную сумму — за 14 можно было и «полуторку» снять, — то сегодня объявления «сдам комнату в трешке за 15 тысяч» кажутся спасением для студентов. В общем, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое...