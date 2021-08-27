Благое дело или самоуправство: что челябинцам грозит за ремонт дороги за свой счет?

Журналист ИА «Первое областное» рассуждает о том, почему поступок жителей может вылиться в проблему и кто в ответе за изношенную инфраструктуру

На днях жители челябинского поселка ЧВВАКУШ своими силами и за свой счет отремонтировали дорогу на улице Бурденюка. Они устали добираться до дома по разбитой дороге — собрали деньги, вызвали технику и залатали асфальтом крупные ямы.

Челябинцы не стали ждать милости от властей и взяли все в свои руки. Когда мы писали новость об этом, стали выяснять — как получилось так, что дорога, которая ведет к жилому микрорайону и по которой ежедневно проезжают десятки автомобилей, находится в таком «убитом» состоянии.

И вот что удалось выяснить. Поселок этот относится к министерству обороны РФ, как и все российские военные городки. Но вместе с земельными участками, на которых располагаются жилые дома для военных, детские сады и другие здания, на балансе министерства находится и вся инфраструктура — коммунальная и дорожная. Но военные не специалисты чинить прохудившиеся от времени сети и ремонтировать разбитые дороги. Поэтому и складывается картина, когда за долгие годы без должного содержания сети и дороги приходят в упадок.

Вспомнить хотя бы историю в 2019 году в Чебаркуле, когда в разгар зимы жители военного городка остались без отопления из-за проблем с трубами. Пришлось разворачивать оперативный штаб, на месте работали губернатор и министры, сотни военных отогревали замерзшие дома тепловыми пушками. А ведь этого всего можно было избежать, если бы военные заранее передали эти тепловые сети на баланс Чебаркуля. Тем более администрация сама выходила с таким предложением и готова обслуживать и вовремя проводить ремонты на сетях в военном городке.

В Челябинске мэрия тоже столкнулась с тем, что тепловые сети в военном городке ЧВВАКУШ регулярно не готовы к отопительному сезону. Жители там каждый сезон жаловались на отсутствие отопления в домах и детском саду. В 2020 году мэрия решила принять теплотрассу поселка на свой баланс, а заодно заявить свои права на сети водоснабжения и канализации. Ведь жители военного городка такие же горожане, и они не должны страдать от коммунальных проблем.

Позже такое же решение было принято и по дорогам в поселке. Взяв коммунальные сети и дорогу на свой баланс, администрация города сможет включить их в программу ремонта и привести в порядок. Правда, не все так просто. Процедура передачи объектов через суд затягивается обычно минимум на год.

Вот и получается, что жители стали заложниками бюрократических процедур, обойтись без которых невозможно. Да и оказавшись на балансе администрации, необходимо включить дорогу в план ремонтов — это означает, что в этом году работ на ней точно ждать не стоит. А пока дороги переходят от Минобороны в руки мэрии, жители решили сами отремонтировать дорогу, пока ее не размыло осенними дождями. Кстати, ремонт вышел бюджетный — около 10 тысяч рублей. Не идет в сравнение с многомиллионными контрактами дорожников.

Эта история получила широкую огласку в социальных сетях. Казалось, что жителей поселка считают настоящими героями. Но, если разобраться, в такой ситуации от героя до правонарушителя… один шаг. Судите сами, самостоятельно отремонтировать сети, которые официально проходят процедуру перерегистрации и, по сути, меняют владельца — не выглядит ли это как самоуправство?

Статьи «за самовольный ремонт дорог», конечно, нет в российском законодательстве. Но такая инициатива без согласований с властями может грозить штрафом. Например, если речь идет о ремонте поселковой дороги, то возможно привлечение к ответственности по статье 8.6 КоАП РФ (порча земель). За это правонарушение штраф для граждан составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Сумма, кажется, небольшая — в два раза меньше, чем жителям обошелся сам ремонт дороги. Но все равно как-то неприятно из-за своего же благого дела на деньги «попасть». Впрочем, пережить очередной сезон с дорогой без ям жителям явно важнее, чем опасаться штрафов.