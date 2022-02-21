Жителей Челябинска приглашают обсудить карту городских веломаршрутов

26 февраля пройдет открытая встреча с проектировщиками

В субботу, 26 февраля, в Доме архитектора состоится обсуждение велостратегии Челябинска. Всех заинтересованных горожан приглашают на встречу, где покажут первый вариант карты веломаршрутов от петербургского бюро OTS Lab.



На презентации проектировщики хотят рассказать о стратегии развития велодвижения и выслушать предложения жителей города о том, где лучше проложить маршруты. Все выводы обещают зафиксировать и учесть в финальной версии велостратегии.

«Никто не знает город лучше, чем его жители. Наша цель — совместно со всеми заинтересованными лицами создать оптимальную велосипедную инфраструктуру в Челябинске. Поэтому нам особенно важно вовлечь вас в разработку», — поясняют в управлении архитектуры Челябинска.

Помимо презентации в программе — мини-лекции о велосипеде и воркшоп. Необходима регистрация, ее лучше пройти по ссылке.

Напомним, что разработкой документа стратегии развития велоинфраструктуры занимается бюро из Санкт-Петербурга OTS Lab. Гендиректор компании — Тимофей Волоцков. Ранее специалисты бюро готовили проекты по строительству велодорожек в Мурманске и в Дагестане. За этапами работы подрядчиков в Челябинске предлагают следить на сайте вело74.рф, там же проводят опросы для горожан.