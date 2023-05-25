В Челябинске разрабатывают памятник первостроителям

Застройщик объявил конкурс на необычный арт‑объект

В Челябинске объявили конкурс на будущий памятник первостроителям. Это должен быть современный арт-объект, который уходит от вида стандартного памятника с несколькими фигурами и молотами.



Расположить памятник предлагают в сквере Первостроителей в Ленинском районе. Проектировщики сами выбирают одно из разрешенных мест.





Будущий памятник должен показывать, как важна роль первостроителей. Арт-объект должен иметь одну или две интерактивные функции и гармонично смотреться в сквере.

В пример для архитекторов и дизайнеров приводят арку в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области (в одном объекте здесь смотровая площадка, триумфальная арка и места для сидения) и объекты из других стран — Америки и Франции.

Арка в парке «Никола-Ленивец»

Напомним, в Челябинске раньше стоял памятник первостроителю. Его установили в 1986 году напротив концертного зала. Но гипсовая конструкция быстро разрушилась. Буквально за два года. Теперь на ее месте памятник Прокофьеву.

Памятник первостроителю остался только на открытках



Лучший проект будут выбирать главный архитектор города Павел Крутолапов, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, директор архитектурного бюро «Архиком» Алексей Худяков и другие специалисты.

Победители конкурса получат денежные премии. Всего три призовых — по 25, 50 и 75 тысяч рублей.