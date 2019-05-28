/ Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»

Артист рассказал, с чего начался Театр кошек.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью «Известиям» рассказал о том, с чего начался Театр кошек. Артист отметил, что пытался несколько раз поступить в цирковое училище, однако ему отказывали со словами, что между ним и профессией клоуна нет ничего общего.

В цирковом училище, поступить в которое я пытался несколько раз, мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего, я зря трачу время и обманываю сам себя. Я не поверил в этот приговор, пошел в народный цирк, а в 16 лет стал лучшим клоуном Советского Cоюза в народной самодеятельности. О моей победе рассказали в телевизионной программе, и с этого момента начался подъем к вершинам циркового искусства. Уже в 16 лет, создав свой собственный стиль, я стал клоуном, владевшим всеми цирковыми жанрами, даже акробатикой и эквилибристикой. Конечно, после такого успеха проблем с поступлением в цирковое училище больше не было. — цитируют «Известия» Юрия Куклачева.

Также Юрий Куклачев рассказал о том, как появилась идея выступать с кошками. По словам артиста, он вместе с супругой принес домой маленького, мокрого и голодного котенка. Именно после этого Юрий Куклачев стал воплощать инициативу в жизнь.