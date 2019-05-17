/ Умерла сердитая кошка Grumpy Cat

О гибели животного сообщили хозяева питомца.

Кошка по имени Соус Тадар, известная в интернете по кличке Grumpy Cat, умерла в возрасте семи лет. Об этом в официальном «Инстаграме» питомца сообщили его хозяева. «Некоторые дни более сердиты, чем другие», — гласит подпись к фотографии.



- Несмотря на заботу от ведущих специалистов, а также от ее очень любящей семьи, Грампи столкнулась с осложнениями от недавней инфекции мочевыводящих путей, которые, к сожалению, стали слишком тяжелыми для ее преодоления. Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая. Помимо того, что она наш ребенок и дорогой член семьи, Grumpy Cat помогает миллионам людей улыбаться по всему миру — даже в трудные времена. Ее дух будет продолжать жить через ее поклонников повсюду. — рассказали хозяева Grumpy Cat.

«Сердитая Кошка» стала популярной в 2012 году. Фото хмурого животного появилось на форуме Reddit и сразу покорило пользователей в сети. В итоге Grumpy Cat набрала более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram.