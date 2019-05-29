В России определили самые востребованные профессии. Исследование провели ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России для государственного информационного ресурса «Справочника профессий», сообщает «Российская газета». Участие в опросе приняли почти 27 тысяч организаций. Востребованными предприятия назвали около 33 тысяч профессий. После того, как данные обработали сотрудники «ВНИИ труда», список сократился до 1075.
Двадцатку самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена возглавил продавец-кассир. О нужности таких работников заявили 980 респондентов. Второе место занял повар - 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования - 557 упоминаний. — сообщает издание.
Была отмечена высокая потребность в юристах — 488 упоминаний, специалистах по социальной работе — 483, специалистах по закупкам — 483 упоминания, медицинских сестрах — 312 упоминаний, делопроизводителях — 297 упоминаний, бухгалтерах — 242 упоминания.
Отметим, что работодатели заявили о потребности в специалистах новых профессий, например: сити-фермеры, инструктор по интернет-серфингу, оператор 3D-принтера.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом