Выставка челябинского художника состоится в Башкирии

Михаил Воронов-Кушаковский рисует и озвучивает свои картины

«Я — художник-реалист, и мне важны мельчайшие детали. Для написания картин заказал реконструкцию нескольких костюмов башкирских и русских казаков. Костюмы максимально приближены к оригиналам и сшиты вручную. Их мы также представим на фестивале башкирской лошади»,

— так объяснил художник свой художественный метод.

В Челябинской филармонии проходила выставка картин художника Михаила Воронова-Кушаковского из серии «Недаром помнит вся Россия».