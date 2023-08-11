«Я — художник-реалист, и мне важны мельчайшие детали. Для написания картин заказал реконструкцию нескольких костюмов башкирских и русских казаков. Костюмы максимально приближены к оригиналам и сшиты вручную. Их мы также представим на фестивале башкирской лошади», — так объяснил художник свой художественный метод.
Напомним, Михаил Воронов-Кушаковский создал цикл работ, посвященных участию казаков и башкир Южного Урала в Отечественной войне 1812 года, и тоже озвучил их со своими друзьями-реконструкторами. Художник считает несправедливо малым внимание художников к истории народов Южного Урала и целенаправленно закрывает этот пробел, внимательно изучая документы и исторические исследования.
В Челябинской филармонии проходила выставка картин художника Михаила Воронова-Кушаковского из серии «Недаром помнит вся Россия».