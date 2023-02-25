В челябинской филармонии открылась выставка картин художника Михаила Воронова-Кушаковского

Работы из серии «Недаром помнит вся Россия» увидела общественный деятель Ирина Текслер

Накануне в галерее «Гармония», расположенной в фойе концертного зала имени Сергея Прокофьева в Челябинске, открылась выставка картин челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Южный Урал: время, события, люди». Одной из первых работы из серии «Недаром помнит вся Россия», которые повествуют о событиях 1812-1814 годов — войне с Наполеоном, увидела основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

«Самое удивительное — это его чутье делать такие актуальные работы. Три года назад мы восхищались видами изменившегося Челябинска и тем, как художник увидел эти изменения. Сейчас время изменилось, и Михаил успел подготовить совершенно новую коллекцию, которая как никогда актуальна для народа, который объединился, чтобы противостоять неонацистскому режиму. На картинах мы видим события 1812-1814 годов, когда наши люди также сплотились и единым кулаком гнали наполеоновскую армию до самого Парижа и, возвращаясь, называли населенные пункты Парижем, Лейпцигом, Берлином»,— поделилась Ирина Текслер.

Необычна эта выставка тем, что у каждой картины есть свой музыкальный сказ, написанный самим художником. Каждый желающий может послушать историю, рассказанную на картине, через QR-код.

В Челябинске у Михаила Воронова-Кушаковского было уже пять персональных выставок. Его картины можно было увидеть в «Каменном поясе», Государственном историческом музее Южного Урала и галерее «Гармония. В 2022 году художник организовал АНО «Художественная мастерская уральского эпоса», в состав которой вошли художники, музыканты, историк-реконструктор и писатель.