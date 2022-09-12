Челябинский художник Михаил Воронов-Кушаковский представил новый цикл своих работ, посвященных участию казаков и башкир Южного Урала в Отечественной войне 1812 года. В его новой мастерской на улице Цвиллинга побывала руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
Михаил Воронов-Кушаковский три года назад вернулся из Москвы в родной Челябинск и теперь рисует как современный город, так и его историю. Он работает над картинами, которые иллюстрируют знаковые события, которые происходили на Южно-Уральской земле. Для работы над каждой картиной Михаил изучает и краеведческие материалы, и работы историков, чтобы каждая деталь на холсте соответствовала времени. К своим картинам он пишет сказки в духе Павла Бажова и сам их начитывает.
«Мы создали художественную мастерскую южноуральского эпоса, где объединили и сказки, и фольклорные песни, и народные инструменты, и исторические костюмы, и картины. Представьте, вы не просто смотрите на картину с неким сюжетом, но и слушаете сказку об этом в сопровождении этнической музыки и народных песен, которые исполняют ребята в исторических костюмах, сшитых по всем канонам и в соответствии с традицией», — рассказывает художник.
Он приступил к работе над серией работ об Отечественной войне 1812 года, в которой принимали участие и казаки Южного Урала, и башкирские полки. Для создания каждой картины художником и его коллегами из художественной мастерской южноуральского эпоса реконструируется сюжет с героями в костюмах той эпохи, лошадьми и прочим необходимым реквизитом. Выстроенную и зафиксированную на фото мизансцену Михаил переносит на холст.
Общественный деятель Ирина Текслер, приглашенная в мастерскую, отметила важность работы художника в плане продвижения истории региона.
«Меня зацепило, что Михаил так глубоко интересуется историей Южного Урала. Это как раз то, что сейчас нужно нашим детям: поиск корней, поиск идентичности. Об этом нужно рассказывать и художественным языком в том числе, приоткрывать глубину нашей истории. Конечно, мы будем поддерживать эти проекты», — отметила Ирина Текслер.
Как выяснилось, никто из челябинских художников до сих пор не создавал циклы картин об истории региона, поэтому планы у Михаила Воронова-Кушаковского — впечатляющие.
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