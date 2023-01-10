Вышел сериал «Стрим» от челябинского продюсера

Дмитрий Пермяков был сценаристом «Интернов» и креативным продюсером «Холопа»

Вечером 9 января в эфире канала ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier вышел комедийный сериал «Стрим». Одним из креативных продюсеров проекта выступил челябинец Дмитрий Пермяков. Режиссер проекта тоже южноуралец — Рустам Ильясов (автор сериала «Трудные подростки») из Магнитогорска.

Сюжет в «Стриме» не сложный, но вечно актуальный. Школьник Жора, который замучился терпеть буллинг и придирки учителей, надевает на голову шлем с камерой и в прямом эфире снимает все, что с ним происходит в школе: насмешки одноклассников, поведение учителей и даже коррупцию в школьном руководстве. Очень современно, но почему-то никому такая трансляция не нравится.

Жору играет 25-летний актер Денис Власенко, ставший знаменитым после сериала Happy End и комедии «Закрыть Гештальт». Его герой, по сути, тот же: скромный, зажатый, неуверенный в себе подросток виктимного типа.

Напомним, Дмитрий Пермяков писал сценарий к «Интернам» и работал над фильмом «Холоп» в роли продюсера. «Холоп» до сих пор остается самым кассовым российским фильмом за всю историю, если его не обгонит «Чебурашка».