В Миассе провели субботник в старинном особняке

Южноуральцы полностью вычистили одноэтажный дом от грязи

В Миассе привели в порядок объект культурного наследия — деревянный дом конца XIX века на улице Пушкина, 11. Вычистить особняк от грязи, бутылок и заросшей травы взялись сотрудники комитета охраны ОКН Челябинской области, региональное подразделение «Том Сойер Феста» и неравнодушные волонтеры. Фотографиями с результатом субботника поделились в администрации Миасса.

Организаторы отмечают, что такие субботники должны показать южноуральцам, что памятники истории и культуры необходимо сохранять и давать им вторую жизнь, ведь они являются хранителями нашей с вами самобытности.

«На таких субботниках проявляют заботу о памятниках: чистят, моют, убирают территорию, консервируют, стараются продлить жизнь памятнику или старому дому. Арт-консервация, несомненно, вызовет интерес у горожан и, надеемся, повысит интерес к историческому наследию и важности его сохранения», — поделились в пресс-службе Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Арт-консервация представляет собой закрытие оконных и дверных проемов произведениями современного искусства. Это предотвращает попадание снега и дождя в здание, а также защищает от вандалов. Таблички с надписями «Любви золотом не купишь», «Не дом, а золото» и «Золотая середина» могут стать новым местом притяжения миасцев и фотографов.



