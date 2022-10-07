Владелец книжного магазина устраивает экскурсии по заброшенным домам в центре Челябинска

Первая прогулка-фланирование состоится 8 октября

В Челябинске владелец закрывшегося книжного магазина «Утопия» Илья Пронченко собирает группу для фланирования по городу. Фланирование — это такая праздная прогулка дендистской походкой, в ходе которой можно не спеша обозревать окрестности и наблюдать за городской жизнью. Помните, как у Гоголя в «Невском проспекте» или у Достоевского?

Илья Пронченко открыл (а потом и закрыл) маленький независимый книжный магазин «Утопия» в Челябинске и объединил заинтересованных читателей в одноименный книжно-исторический кружок. А теперь стал если не первым, то самым вдумчивым челябинским фланером и зовет с собой всех жителей города.

В рамках прогулки группа пройдется по центральным улицам — Пушкина, Труда, Карла Маркса и Советской, познакомится со старинными домами — заброшенными и реконструированными. Будут обсуждать историю, а может, и придумывать проекты ревитализации разрушенных зданий.

Старт в 10 утра и финиш в 11:30 — в штабе «Том Сойер Феста» на ул. Труда, 89. Возрастное ограничение прогулки 12+.