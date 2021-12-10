В Златоусте выделили 1,6 миллионов рублей на ремонт детской школы искусств

Зданию более ста лет и оно является объектом культурного наследия

В Златоусте отремонтируют здание детской школы искусств № 1. На это из местного бюджета выделили 1,6 миллионов рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Златоуста Максим Пекарский.







«Зданию уже больше ста лет, ему требуется особая забота. В этом году из местного бюджета выделили почти 1.6 млн рублей, провели здесь частичный ремонт помещений. Безусловно, хочется сделать еще больше. Однако здание является объектом культурного наследия, а значит нужно соблюсти определенные процедуры, на что требуется время», — пишет глава городского округа на свой странице ВКонтакте.

Сейчас в школе обучается почти три сотни детей. Масштабный ремонт ДШИ № 1 запланирован на 2022 год.





Напомним, в сентябре 2021 года отремонтировали единственную в Копейске школу искусств, а при поддержке губернатора в миасскую школу искусств доставили японский рояль за пять миллионов рублей.