В миасскую школу искусств доставили японский рояль за пять миллионов рублей

Приобрести рояль удалось при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и министра культуры Алексея Бетехтина

В детскую школу искусств Миасса доставили концертный рояль премиум-класса Shigeru Kawai SK-7L. Стоимость инструмента превышает пять миллионов рублей. Как отмечают в музыкальной школе, покупка рояля — уникальное событие для музыкальной истории города. Теперь в Миассе смогут принимать пианистов мирового уровня и устраивать концерты с их участием.

«Этот благородный инструмент способен передать необыкновенную страсть, точность и поэтичность настоящего художника. На заключительном этапе производства рояли проходят проверку лучшими звукорежиссерами Kawai, известными как Master Piano Artisans. И только после этого выпускаются в мир»,

— рассказали в ДПШ № 2.

Рояль установили в концертном зале школы, сейчас инструмент готовят к настройке. Займется этим специалист, приглашенный из Москвы.





Первый концерт-презентация нового инструмента пройдет уже 14 июня. Главным гостем станет лауреат XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, московский пианист Алексей Мельников. Музыкант исполнит программу из произведений Сергея Рахманинова.

Отметим, что приобрести рояль удалось в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области».