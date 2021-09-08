В заброшенной лаборатории Челябинской области открывают выставку об атомной катастрофе

Экспозицию создали в рамках проекта «Уральская индустриальная биеннале»

В поселке Сокол на территории Снежинского городского округа откроется выставка «Звенящий след», посвященная первой в СССР радиационной аварии. Она произошла в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в Озерске — раньше город называли Челябинск-40.







Фото из инстаграм-аккаунта художника, pavel_otdelnov

Автор экспозиции «Звенящий след» — индустриальный художник Павел Отдельнов, художник года по версии премии «Инновация». На территории заброшенной лаборатории он создал музейную экспозицию из найденных фотографий, свидетельств и бытовых предметов, которые иллюстрируют ужасные последствия ядерной катастрофы 1957 года.

«„Звенеть“ — слово, которым атомщики называют сигнал счётчика Гейгера, оповещающий о повышенном радиационном фоне. „Звенящий след“ Павла Отдельнова — попытка исследовать не столько трагические события, сколько их отражение на судьбах простых людей. Авария коснулась работников „Маяка“, ликвидаторов и жителей окрестностей, которые стали вынужденными переселенцами. Темой выставки станет цена, которую пришлось заплатить людям», — рассказывают о выставке организаторы.

Выставку оформили в стенах Лаборатории «Б», ранее засекреченном объекте, где над созданием ядерного оружия работали ученые-заключенные из СССР и Германии. Лабораторию ликвидировали после химической аварии. Сейчас, спустя больше полувека, радиационный фон в поселке Сокол не превышает допустимую норму, поэтому посещение лаборатории и выставки безопасно.





Фото из инстаграм-аккаунта художника, pavel_otdelnov



Экспозиция «Звенящий След» — часть проекта «Уральская индустриальная биеннале», которая проходит уже в шестой раз. Это творческий проект, в рамках которого художники по всему Уралу создают современные арт-объекты в Екатеринбурге, Челябинске, Сатке и Кыштыме.

Выставка откроется для зрителей 11 сентября и будет показываться в рамках однодневного тура.