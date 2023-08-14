В Южноуральске появился мурал с маршалом Жуковым

Портрет в полный рост рисует художник Тимур Абдуллаев

Портрет маршала Георгия Жукова появился на торце одной из многоэтажек Южноуральска по улице Победы. Это работа одного из ведущих челябинских стрит-художников Тимура Абдуллаева.

Мурал создается по одноименной картине художника Константина Васильева, который посвятил теме Великой Отечественной войны солидную часть своих работ. Тимур Бразил Абдуллаев, как сообщает сообщество «Граффити в Челябинске», рисует по новой методике, которой обучился недавно в Италии.