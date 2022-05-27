В Южноуральске появился мурал по мотивам картины «Человек с филином»

В городе второй год идет работа по созданию галереи под открытым небом

В Южноуральске 10-этажный дом украсили гигантские граффити по мотивам картины Константина Васильева «Человек с филином». Мурал стал частью экспозиции своеобразного музея под открытым небом: второй год в городе создают масштабные репродукции картин известных мировых художников. Создатель уличной галереи Тимур Абдуллаев рассказал Первому областному информагентству, чьи работы скопирует мастер на фасады домов в Южноуральске.

В Южноуральске второй год идет работа по созданию своеобразного музея под открытым небом. Сначала муралы по мотивам картин Леонардо да Винчи, Джека Веттриано, Сальвадора Дали, Густава Климта и Пабло Пикассо появились на фасадах домов гостевого маршрута. Знаменитую Мону Лизу, «Постоянство памяти» и «Поющего дворецкого» можно увидеть на стенах жилых домов по дороге федерального значения А-310, что проходит в черте города.

В этом году работа продолжилась уже внутри жилых кварталов. Идею создания тех или иных картин предлагает мэр города Ярослав Куленко. Уже в конце мая на фасаде 10-этажного дома появились гигантские граффити по мотивам картины Константина Васильева «Человек с филином».

«Это первое граффити в 2022 году — часть большого проекта по росписи фасадов в городе. В Южноуральске появится еще пять расписанных домов. Будут муралы по мотивам картин Ван Гога, Айвазовского, появится портрет Виктора Цоя», — рассказал Первому областному информационному агентству мастер граффити из Челябинска Тимур Абдуллаев.

Он уточнил, что работает над проектом команда мастеров. Помимо росписи, они проводят тщательную подготовку стен. Картину «Человек с филином» пришлось вынести за пределы стены: нарастить полотно, чтобы уместился рисунок. В планах у группы Graffiticrew этим летом украсить дома в Челябинске и Екатеринбурге.

Напомним, в областном центре команда Тимура Абдуллаева расписала многоквартирный дом в Парковом — на фасаде гигантский портрет девушки с городом в виде венка на голове.