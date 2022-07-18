В России откроют магазины H&M, чтобы распродать одежду

Компания объявила об уходе из страны

Шведская компания H&M объявила о намерении закрыть бизнес в России. Сегодня, 18 июля, информацию об этом опубликовали на официальном сайте магазина. Перед уходом компания планирует вновь открыть салоны по стране, чтобы распродать остатки одежды.



«Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем, как это отразится на наших коллегах, и очень благодарны за их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — комментирует ситуацию Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.

По оценкам фирмы, уход из России будет стоить компании 192 миллиона долларов.

Напомним, магазины H&M в Челябинске закрыли в марте 2022 года после начала проведения спецоперации на Украине. Также с февраля молчат российские соцсети бренда.

О точных датах запуска магазинов пока не сообщают. В Челябинске H&M работал в ТРК «Горки» и в ТГ «Алмаз». На вопрос журналиста Первого областного информагентства о H&M сотрудники заявили, что еще не знают о том, что салоны могут вновь открыться.

Напомним, что ранее в Челябинске после двухмесячного перерыва открыли магазины SinSay, Cropp и Reserved. А одежду Zara начали продавать на маркетплейсе Wildberries.