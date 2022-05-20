В Челябинске открыли магазины SinSay, Cropp и Reserved после двухмесячного простоя

Салоны одежды запустили с 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Челябинске открылись салоны одежды SinSay, Cropp, Reserved, а также House и Mohito. Эту информацию подтвердили в торговых комплексах города.

Магазины зарубежных брендов были закрыты в городе с марта 2022 года по решению владельцев в связи с российской спецоперацией на Украине. Но на днях стало известно, что российский сегмент владелец продал.

В магазине SinSay на улице Труда, 166 с утра перенастраивают кассы. Открыться обещают с минуты на минуту.

«Вчера нас продали, сегодня сказали потихоньку открываться. Что дальше будет — не знаем», — говорят сотрудники SinSay.

Проблемы с кассами были не только у челябинского магазина, но и у салонов брендовой одежды в Екатеринбурге.

В ТГ «Алмаз» на двери магазина SinSay появилось рукописное объявление с сообщением, что по техническим причинами салон сегодня не работает.

Напомним, что бренды SinSay, Cropp и Reserved принадлежат польскому ретейлеру и производителю одежды LPP. Недавно российский бизнес купил инвестор из Китая. Как сообщил Forbes, новый владелец не получил права на использование товарных знаков и брендов, принадлежащих LPP, а значит, в России нужно будет изменить названия магазинов. В челябинских торговых комплексах сообщили, что пока салоны будут работать под прежними вывесками.