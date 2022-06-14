Одежду Zara начали продавать на маркетплейсе Wildberries

Пока в ассортименте менее тысячи позиций

Вещи бренда Zara появились в продаже на маркетплейсе Wildberries. При том, что офлайн-магазины бренда, входящего в группу испанского ретейлера Inditex (наравне с Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) по-прежнему закрыты.Ассортимент на Wildberries пока скудный: не более тысячи позиций из линеек Zara для взрослых и детей. Есть вещи из последней коллекции, а также одежда прошлых сезонов. Вместе с вещами Zara на сайт залили и коллекцию Massimo Dutti. По информации пресс-службы ретейлера, вся представленная продукция — оригинальная.Добавим, что для Inditex сотрудничество с Wildberries не в новинку. C лета 2021 года на маркетплейсе продаются вещи под брендом Pull&Bear. Планировался выход и других брендов — Stradivarius, Bershka и Oysho.Напомним, магазины одежды испанского ретейлера Inditex закрылись в марте 2022 года. Часть из них, по сообщениям пресс-службы российского подразделения компании, закрыта навсегда по причине нерентабельности. И, по данным той же пресс-службы, слухи об открытии магазинов в России в июне, да и вообще летом, — недостоверны.