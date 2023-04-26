В парке Челябинска появятся киргизские юрты

Экспозиция будет частью большого «Юрточного фестиваля» 28—29 апреля

В парке Гагарина 28 и 29 апреля состоится первый для Челябинска юрточный фестиваль. На площадке построят несколько киргизских юрт, накроют стол с национальными угощениями и напитками, а еще расскажут о традициях и обычаях народа Кыргызстана с помощью театрального представления.



Гости праздника смогут ближе познакомиться с культурой Кыргызстана, узнать больше о туристических маршрутах и главных достопримечательностях республики, особенно озере Иссык-Куль.



«Юрточный фестиваль» проведет туристическая компания из Кыргызстана при поддержке консульства Кыргызстана в Екатеринбурге и администрации Челябинска.



Фестиваль состоится 28 и 29 апреля, площадка будет работать с 11 до 20:00. Возрастные ограничения фестиваля 0+.

