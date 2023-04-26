В парке Гагарина 28 и 29 апреля состоится первый для Челябинска юрточный фестиваль. На площадке построят несколько киргизских юрт, накроют стол с национальными угощениями и напитками, а еще расскажут о традициях и обычаях народа Кыргызстана с помощью театрального представления.
Гости праздника смогут ближе познакомиться с культурой Кыргызстана, узнать больше о туристических маршрутах и главных достопримечательностях республики, особенно озере Иссык-Куль.
«Юрточный фестиваль» проведет туристическая компания из Кыргызстана при поддержке консульства Кыргызстана в Екатеринбурге и администрации Челябинска.
Фестиваль состоится 28 и 29 апреля, площадка будет работать с 11 до 20:00. Возрастные ограничения фестиваля 0+.
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