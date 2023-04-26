В главном историческом заповеднике Челябинской области 1 мая откроют новый летний сезон. Впервые по территории Аркаима проложили официальный экскурсионный маршрут для автомобилей.
Впервые для посетителей откроется первое из обнаруженных поселений «Страны городов». Маршрут археологической экскурсии проходит через знаковые с точки зрения раскопок участки Аркаима. Кроме того, участники экскурсии осмотрят археологический комплекс «Синташта» и родник «Пряткины ямы», от которого берут начало реки Тобол и Урал. Первая экскурсия по новому маршруту состоится 1 мая.
Сезон 2023 года знаковый для заповедника. В этом году исполнилось бы 85 лет основателю заповедника и автору археологического открытия «Страны городов» Геннадию Здановичу. В память об ученом в музейном комплексе Аркаима откроется выставка фотографий, полевых заметок и научных статей археолога, а его супруга, Светлана Зданович, прочтет публичную лекцию о первых экспедициях и открытии Аркаима.
«Нынешний год для Аркаима знаковый — в этом году основателю и первому директору музея-заповедника Геннадию Здановичу исполнилось бы 85 лет. Этой дате посвящается юбилейная выставка, на которой мы собрали фотографии из архива Геннадия Борисовича. В юности он серьезно увлекся фотографией, это увлечение осталось на всю жизнь и пригодилось в профессии археолога. Геннадий Борисович практически не расставался с фотоаппаратом. У него бессчетное количество панорамных и детальных снимков, мы выбрали наиболее интересные», — рассказал директор музея-заповедника Валерий Волик.
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