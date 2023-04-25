В челябинский Исторический музей привезут триста сувенирных верблюдов

Экспонаты для выставки едут от коллекционера из Москвы

Московский коллекционер Ольга Лапина много лет собирает сувенирных верблюдов. В ее коллекции четыре сотни экземпляров из стекла, бронзы, глины, пластика и дерева. Триста из них отправили в Челябинск на будущую выставку.







Все экспонаты разные. Ольга покупала их в сувенирных магазинах Японии, Туниса, Чехии, Беларуси и России. В коллекции Ольги только пять дубликатов. Остальные — уникальные. Самый крупный верблюд в караване — 70 сантиметров в высоту. Самый тяжелый (из стекла) весит пять килограммов.

Точной даты выставки пока нет. Верблюды приедут на Южный Урал уже в четверг, 27 апреля, но посмотреть на коллекцию пока нельзя.

Отметим, раньше мы писали про коллекционера из Челябинска Тамару Либерман. Она тоже собирает сувениры, но в виде лягушек. За полвека она собрала больше двух тысяч сувенирных земноводных.