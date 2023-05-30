Челябинский Фестиваль уличного кино открывается 2 июня

У фонтана в парке Гагарина будут крутить короткометражки

В Челябинске с началом лета стартует Фестиваль уличного кино. У фонтана в парке Гагарина установят экран и каждый вечер пятницы будут крутить лучшие короткометражки, снятые за последние восемь лет. Первый показ — 2 июня.



Это фестиваль-конкурс. За лучшие фильмы зрители голосуют светом фонариков. Количество света измеряют специальным прибором. Голоса во всех городах складываются, и так выбирается фильм-победитель.

Программа на лето примерно такая:

2 июня и 14 июля — короткометражки уральских режиссеров.

9 июня — проект «Незримое кино», показ фильмов с тифлокомментариями.

16, 30 июня, 7 июля и 21 июля — показ внеконкурсной программы фестиваля уличного кино, лучшие фильмы за все девять лет фестиваля.

11 августа — показ конкурсной программы с голосованием фонариками.

Еще в парке Гагарина стартовал сезон кинопоказов в летнем театре. 3 июня в 22:00 там «Каникулы строгого режима» в честь Дня защиты детей.