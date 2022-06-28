Документальный фильм-реконструкция «Аркаим. Колесница времени», снятый телеканалом «Моя планета», сегодня, 28 июня, будет представлен в московском кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной.

В основу картины легла история беспрецедентного археологического эксперимента челябинских ученых, построивших аутентичную боевую колесницу бронзового века и доказавших, что она древнее древнеримской — первая на земле. Мы подробно рассказывали об открытии команды археолога Ивана Семьяна и о съемках фильма.

В Москве сегодня вечером фильм представит министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

«Аркаим — один из самых ярких и значимых брендов не только Челябинской области, но и всей нашей страны. Это целая степная цивилизация. Аркаим — это цивилизационный феномен, который интересен не только историкам, но и всем, кто желает узнать о нашем прошлом. Рад, что у нас есть талантливая команда, которая сняла интересный фильм про древнюю колесницу и целую культуру, чьи тайны еще предстоит разгадать», — отмечал Алексей Текслер на премьере фильма в Челябинске в январе 2022 года.

К зрителям также выйдут режиссер и директор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, актер Сергей Пускепалис, который снимался в картине, археолог и автор научного эксперимента Иван Семьян и общественный деятель Ирина Текслер.