В Москве состоится премьера фильма «Аркаим. Колесница времени»

Сегодня, 28 июня, в кинотеатре «Иллюзион» картину представит министр культуры России

«Аркаим — один из самых ярких и значимых брендов не только Челябинской области, но и всей нашей страны. Это целая степная цивилизация. Аркаим — это цивилизационный феномен, который интересен не только историкам, но и всем, кто желает узнать о нашем прошлом. Рад, что у нас есть талантливая команда, которая сняла интересный фильм про древнюю колесницу и целую культуру, чьи тайны еще предстоит разгадать»,

— отмечал Алексей Текслер на премьере фильма в Челябинске в январе 2022 года.