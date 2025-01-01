В Молодежном театре Челябинска поставили «Волшебника Изумрудного города»

Спектакль останется в репертуаре и после праздников

К Новому году в Челябинском Молодежном театре поставили спектакль по самой известной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (6+). На первый взгляд «Волшебник...» не самое новогоднее произведение, но в Молодежном театре решили иначе.

«Уже пять лет мы готовим к каждому зимнему празднику новую постановку. Мы делали „Мой папа Дед Мороз“, несколько вариантов „Школы снеговиков“ и другие. Все лучшие ресурсы театра идут на постановку, которая держится в репертуаре всего две недели в году, а потом уходит в архив. Поэтому в нынешнем сезоне появилось желание сделать к Новому году сказку, которая останется в репертуаре театра надолго», — комментирует главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Перед началом каждого спектакля зрителей приглашают присоединиться к театрализованной интермедии в фойе театра. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята попробуют зажечь яркие огни на елочке, спеть новогодние песни, победить сказочных злодеев.

Затем вслед за Дедом Морозом и Снегурочкой детвора отправляется в зрительный зал, чтобы познакомиться с героями знаменитой сказки. В основе спектакля текст повести Александра Волкова, инсценировку которой подготовил Иван Миневцев.

Молодежный театр умеет удивлять. Так получилось и с «Волшебником Изумрудного города». Высокопрофессиональный творческий коллектив совершил новогоднее чудо. Воедино сошлись задумки режиссера Ивана Миневцева, композитора Константина Хазановича, художника-постановщика Антона Сластникова. Их работу дополнили шикарные работы видеохудожника Дмитрия Иванченко и художника по свету Павла Ларионова.

«Мы в город изумрудный идем дорогой трудной», — хочется пропеть вслед за героями одноименного мультфильма. Дорога в Изумрудный город для Элли и ее друзей, действительно, становится испытанием. Шикарные видеопроекции, музыка, декорации, костюмы героев, потрясающая игра актеров, отправляют весь зрительный зал в настоящую Волшебную страну. Зрители переживают за Элли и ее друзей во время борьбы со злыми волшебницами, предупреждают о нападении Летучих обезьян. К слову сказать, Летучие обезьяны поражают воображение юных зрителей.

«Я думаю, что любая постановка — это вызов. Необходимо, чтобы все наилучшим образом сошлось. Во время работы над костюмами героев параллельно решали много трудных задач. Например, у Железного Дровосека очень непростой костюм. Нужно создать ощущение, что реально металлический, но в то же время, он должен легко двигаться. И актеру должно быть комфортно в таком костюме», — делится художник по костюмам Елена Сластникова.

Показы «Волшебника Изумрудного города» идут несколько раз в день до 8 января включительно. Некоторое количество билетов еще можно найти в продаже. Потом сказка появится в мартовской афише театра.

Материал создан ИА «Первое областное».