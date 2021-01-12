Новый спецпроект называется «Опыты невербальности». Приглашаются все желающие попробовать себя в актерском мастерстве, хореографии и научиться разговаривать о важных вещах без слов.
Звучит очень интригующе: на занятиях пластикой и контактной импровизацией молодых людей (14+) научат слушать и понимать язык тела. Запланированы лекции о театре, кино и живой обмен мнениями.
В результате этого первого эксперимента родится новый пластический спектакль Mini Театра.
16 января в 19:00 — вечер открытых дверей. В программе: мастер-классы хореографа Юли Куприяновой и актрисы Оли Завьялковой, а также презентация проекта, вопросы-ответы. Можно прийти просто понаблюдать со стороны, а можно и попробовать размяться. Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте театра.
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