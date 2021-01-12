В Mini Театре набирают актеров в новый проект

За два месяца команда из пятнадцати человек сделает спектакль. Старт проекта — 16 января



Звучит очень интригующе: на занятиях пластикой и контактной импровизацией молодых людей (14+) научат слушать и понимать язык тела. Запланированы лекции о театре, кино и живой обмен мнениями.



В результате этого первого эксперимента родится новый пластический спектакль Mini Театра.



16 января в 19:00 — вечер открытых дверей. В программе: мастер-классы хореографа Юли Куприяновой и актрисы Оли Завьялковой, а также презентация проекта, вопросы-ответы. Можно прийти просто понаблюдать со стороны, а можно и попробовать размяться. Вход бесплатный, но по предварительной записи на





Новый спецпроект называется «Опыты невербальности». Приглашаются все желающие попробовать себя в актерском мастерстве, хореографии и научиться разговаривать о важных вещах без слов.Звучит очень интригующе: на занятиях пластикой и контактной импровизацией молодых людей (14+) научат слушать и понимать язык тела. Запланированы лекции о театре, кино и живой обмен мнениями.В результате этого первого эксперимента родится новый пластический спектакль Mini Театра.16 января в 19:00 — вечер открытых дверей. В программе: мастер-классы хореографа Юли Куприяновой и актрисы Оли Завьялковой, а также презентация проекта, вопросы-ответы. Можно прийти просто понаблюдать со стороны, а можно и попробовать размяться. Вход бесплатный, но по предварительной записи на сайте театра.