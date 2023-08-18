В Миассе закончили двухсотметровые граффити

Рисунки рассказывают об истории города

В Челябинской области закончили самые длинные граффити. В Миассе двухсотметровый забор украсили муралом, иллюстрирующим историю города.

Художник Виктор Медведев создал сюжетные рисунки прошлого — про город золотарей, живописные окрестности и заводы. Пофантазировал на тему будущего, нарисовал знаковые городские пейзажи и популярные природные достопримечательности. Площадь рисунков составила более 300 квадратных метров. Мастеру потребовалось больше месяца, чтобы закончить работу.

Граффити находятся в старой части города — украшают забор в районе плотины на городском пруду. Эскизы обсуждались совместно с городской администрацией и Союзом промышленных предприятий. Рисунки стали своеобразным подарком промышленников любимому городу на юбилей. Напомним, в этом году Миассу исполнилось 250 лет.

«Граффити как вид современного искусства гармонично вписываются в концепцию любого объекта благоустройства. Мы приветствуем такой формат оформления городских территорий и готовы рассматривать разные варианты от всех неравнодушных художников и граффистов-любителей Миасса! Поручил управлению ЖКХ проработать в ближайшее время вопрос по замене износившегося придорожного ограждения, расположенного вдоль арт-забора, на новое. Территория вокруг благоустраиваемых объектов должна быть также современной и эстетичной», — подчеркнул глава Миасса Егор Ковальчук.