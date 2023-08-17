В Челябинской области завершились съемки нового фильма ужасов

Короткометражку снимали в Большом Баландино и на Айских притесах

На днях завершились съемки короткометражного триллера «Деревня проклятых». Это совместный проект киношников из Тюменской и Челябинской областей. Главную роль сыграл Влад Канопка (сериал «Молодежка», 2013).

Специально для съемок киношники из Тюмени организовали недельную экспедицию в нацпарк «Зюраткуль», где снимали сцены на природе.

Сюжет рассказывает про группу ученых. Они отправляются в глухую деревню для расследования загадочной смерти и сталкиваются с чем-то страшно-необъяснимым.

Сценарист и режиссер ленты — Владимир Мотырев. Раньше он уже снимал короткометражные ужасы «Из темноты» и «Незримое». Второй даже становился финалистом ONED International Film Festival во Франции.

Выйдет картина в октябре 2023 года.