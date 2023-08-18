В Доме архитектора подведут итоги проекта «ГЭС‑2: города» в Челябинске

На выставке покажут, как жители изучали город этим летом

В Доме архитектора открывается выставка «Произвольные маршруты». На ней будут собраны результаты всех летних творческих проектов в Челябинске, которые проводились при кураторской поддержке и инициативе столичной культурной программы «ГЭС-2: города». Все лето участники программы в разных подходах изучали город, искали правду его локальной идентичности, находили себе любимое место в городе и место родному городу в своем сердце.

Мы подробно рассказывали, например, про проект «Вспышки и пробелы», в рамках которого создали танцевальный перформанс в городском бору, самодельные дизайнерские анкеты и журналы о Челябинске, а режиссер Иван Миневцев вместе с драматургом и артистами Молодежного театра придумали целый аудиоспектакль-экскурсию к берегам древнего моря в Ленинском районе.

С 18 августа в фойе Дома архитектора работает выставка, которая подробно рассказывает обо всех творческих начинаниях этого лета под эгидой «ГЭС-2: города». Экспонироваться выставка «Произвольные маршруты» (12+) будет до 31 августа. А если вы будете чаще заглядывать в соцсети Дома архитектора или проекта «Арт 1» и куратора Анны Леготиной, то, может, вам повезет попасть на медиацию по выставке или какое-то дополнительное творческое мероприятие.