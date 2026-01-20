Челябинский Молодежный театр запустит проект семейного чтения

Первыми юным челябинцам прочтут сказки «Пафка и шкаф», «Капитан Кулебякин» и «Маленькое голубое платье»

Челябинский Молодежный театр запускает цикл литературных встреч «Бабушка рекомендует». Точнее, так театр присоединяется к всероссийскому проекту, цель которого — возрождение традиций семейного чтения.

Раз в месяц актеры театра будут читать со сцены произведения современных детских авторов, которые еще не стали классикой, но уже полюбились семьям в других регионах. Например, первыми прочтут сказки «Пафка и шкаф» Валентины Филипенко, «Капитан Кулебякин» Екатерины Максимовой и «Маленькое голубое платье» Майи Бессоновой. Проект рассчитан в первую очередь на детей дошкольного возраста и их родителей. После читки слушатели смогут проголосовать за понравившуюся историю.

«Наша задача — искать по-настоящему яркие, талантливые тексты для детей и знакомить с ними семьи. Когда артист читает историю со сцены, она оживает, запоминается. И есть шанс, что эта книга потом появится дома на прикроватной тумбочке. Так рождается доверие к современному автору», — поделился главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Проект «Бабушка рекомендует» создали выпускники Академии художественных руководителей театров будущего Сергея Безрукова. Он уже действует в Евпатории, Севастополе, Краснодаре, Калуге, Уфе, Барнауле, Омске.

Первая встреча в формате читки современных детских сказок состоится 4 февраля (0+).