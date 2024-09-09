В Магнитогорск с гастролями приедет Рязанский театр драмы

Труппа покажет несколько спектаклей

В театре драмы в Магнитогорске с 11 по 15 сентября состоятся гастроли Рязанского государственного ордена «Знак Почета».

На сцене театра покажут спектакли «Вишневый сад», «Доходное место», «Фауст», «День рождения кота Леопольда», «Клинический случай», «Час тишины».

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Для Рязанского театра драмы наступил 237-й театральный сезон.