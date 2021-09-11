В Кыштыме стартовал фестиваль духовной музыки

Перед гостями с приветственной речью выступила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер

Накануне вечером, 10 сентября, в Кыштыме стартовал пятый, юбилейный фестиваль духовной музыки. Концерт прошел в храме Рождества Христова. На открытии выступила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада, что каждый раз наш Южный Урал становится центром духовной музыки и русского церковного пения. В 2016 году фестиваль впервые стартовал именно отсюда и собрал огромное количество людей и поклонников. И за эти пять лет он стал более ярким, многочисленным и приобрел международный статус. Но, к сожалению, в этом году из-за пандемийных ограничений мы не сможем принимать гостей из других стран, но я уверена, что это никак не повлияет на масштаб нашего фестиваля. Ведь в этом году при поддержке губернатора фестиваль пройдет не только в Кыштыме, но и в 9 крупных городах Южного Урала»,— отметила Ирина Текслер.

По ее словам, сейчас общество переживает духовное возрождение, возвращается к истинным духовным ценностям, а духовная музыка затрагивает самые тонкие струны души человека и дает силы следовать идеалам добра даже в повседневной жизни.

Концерты в рамках фестиваля пройдут в девяти крупных городах Южного Урала с 10 по 12 октября. Перед гостями выступят камерный хор «Таврический благовест» из Республики Крым, Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», квартет монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев из Екатеринбурга и многие другие коллективы, включая хоры из Челябинской области.

После концерта Ирина Текслер рассказала журналистам, что побывала в Кыштыме впервые и ей очень понравился город.

«Я получила очень теплый прием, побывала на интересной экскурсии. Вы знаете, мне удалось увидеть многие достопримечательности и понять, насколько Кыштым богат историей, и здорово, что удастся отреставрировать усадьбу Демидовых. 25 лет он стоял без хозяина, и вот будут выделены федеральные и региональные деньги, и усадьба будет новым культурным центром всего Кыштыма или даже Южного Урала. Через три года, когда усадьбу откроют, это будет огромный праздник. Очень понравился ваш Синий фонтан, это наверное одна из визитных карточек города. Сюда, конечно надо приезжать не на два часа»,— прокомментировала супруга губернатора.

Что касается фестиваля духовной музыки, то, по словам Ирины Текслер, эмоции от такой музыки через край, и во время прослушивания человек очищается и обновляется.

Организатором мероприятия выступила Челябинская государственная филармония.