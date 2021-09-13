В Челябинске завершился пятый фестиваль духовной музыки

Финальный концерт стал одним из подарков на юбилей города

В челябинском театре оперы и балета в минувшее воскресенье состоялся заключительный концерт пятого фестиваля духовной музыки. Со сцены прозвучала кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Ее исполнили Челябинский камерный хор им. Валерия Михальченко, Камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» и симфонический оркестр челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова.

Выбор репертуара на финальный концерт не случайный. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского и 130-летие со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.

«Завершение фестиваля посвящено 800-летию Александра Невского. Я считаю, что кантата — это сильный аккорд. Таким образом отмечаем пятилетие, первый юбилей фестиваля духовной музыки на Южном Урале. Он отличается от любого другого культурного мероприятия. Это возрождение интереса к духовной музыке у нашего общества. Мы видим этот запрос. Духовная музыка — это обязательно церковные тексты, она затрагивает все струны нашей души. Когда мы слышим слова молитвы, мы объединяемся, обретаем новые силы, веру в добро, которое должны делать каждый день», — отметила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

Основатель Фонда образовательных, культурных и социальных инициатив — 2020 выразила благодарность зрителям, ведь благодаря им фестиваль развивается. Также Ирина Текслер отметила широкую географию участников. Юбилейный фестиваль духовной музыки стал большим праздником. Он проходил с 10 сентября в девяти крупных городах Челябинской области. Перед гостями выступили камерный хор «Таврический благовест» из Республики Крым, Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», квартет монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев из Екатеринбурга, хоры Челябинской области и другие коллективы. Организатором фестиваля является Челябинская государственная филармония.