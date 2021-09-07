В Кыштыме пройдет фестиваль духовной музыки

Участие примут коллективы из Москвы, Крыма, Уфы и Екатеринбурга

В 2021 году в Кыштыме пройдет юбилейный пятый фестиваль духовной музыки. Организатором мероприятия выступила Челябинская государственная филармония.



Концерты пройдут в храме Рождества Христова и Народном доме с 10 по 12 сентября. На сцене выступят коллективы из разных регионов России.

В программе камерный хор «Таврический благовест» из Республики Крым, выступавший с концертами в Германии, Франции, Испании и других странах Европы, в их исполнении звучит запись гимна Крыма.

Еще на фестивале выступят Московский Ансамбль духовной музыки «Благовест», побывавший с гастролями в Греции и высоко оцененный Папой Римским Бенедиктом XVI и квартет монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев из Екатеринбурга, выступающий в Ганиной Яме. А также Челябинский камерный хор им. В. В. Михальченко и государственная хоровая капелла Республики Башкортостан им. Тагира Сайфуллина.

Первый фестиваль духовной музыки прошел в Кыштыме в 2016 году в Христорождественском Храме и был тепло встречен слушателями, а на собранные с концерта средства пошли на ремонт крыши храма.