В киноцентре «Победа» покажут все три части «Стражей галактики»

Марафон устраивают к премьере последнего фильма трилогии

13 мая в челябинском киноцентре «Победа» пройдет большой марафон «Стражей галактики»: на большом экране покажут три части подряд. Можно посмотреть все три залпом или купить билеты на какую-то конкретную.



Последняя часть «Стражей галактики» вышла в прокат в «Победе» 5 мая, в день мировой премьеры и раньше остальных кинотеатров города (в «Мегаполисе» и «Киномаксе» блокбастер крутят только с 11 мая).

На imdb (самая крупная база данных о кино в мире) рейтинг новой части — 8.3 балла из 10. Это самый высокий рейтинг среди всех фильмов трилогии.

Пройдет большой показ 13 мая. Начало — в 17:20. 16+